أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم الإثنين

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

بالتفاصيل.. « الجوازات» تتيح لصاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم لمدد متفاوتة

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة.. المزيد هنا :

الحرب المدمرة تدق طبولها.. العالم على بُعد خطوة واحدة من الإبادة النووية

تعالت الأصوات مجددًا بالتلويح بالقوة النووية، في الوقت الذي تدور فيه الأحداث على صفيح ساخن.. اقرأ التفاصيل هنا :

بعد تحركها باتجاه دولة عربية.. ماذا تحمل أول سفينة تخرج منذ الحرب من ميناء أوكراني؟

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإبحار السفينة إم في رازوني، وهي أول سفينة تجارية تغادر ميناء أوديسا الأوكراني منذ 26 فبراير 2022 متجهة إلى ميناء.. اقرأ التفاصيل هنا :

فريق بحثي بالمملكة يكشف عن تركيبة علاجية تسهم في علاج مرضى السكر

تمكن فريق بحثي في المملكة، من اكتشاف تركيبة علاجية نباتية مهمة تسهم في علاج مرضى السكري والتخفيف من مشاكل هذا المرض.. لقراءة الموضوع اضغط هنا :

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

أكدت مصادر إعلامية أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران.

وتخطط الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على طهران بعد تعثر المفاوضات النووية، وتدرس البدء بفرض عقوبات على.. شاهد باقي التفاصيل هنا :

إعلان نتائج المرشحين بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة الـ (66) للعام الدراسي 1444هـ بكلية الملك فهد الأمنية.. المزيد هنا :

محكمة كويتية تقضي بإعدام 3 إيرانيين ارتكبوا هذه الجريمة

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بإعدام 3 إيرانيين، قاموا بتهريب 169 كيلوا من المؤثرات العقلية و.. للتفاصيل ادخل هنا :

“الصحة”: 4 نصائح للتخلص من دوار السفر

وضحت وزارة الصحة، أن أبرز أعراض دوار السفر هو الشعور بالقيء والغثيان، والدوار أو الشحوب في الجلد، ونصحت الوزارة باتباع 4 وسائل من أجل تجنب الدوار، وهي: اضغط هنا :

“الأرصاد”: أمطار الرياض غير اعتيادية صيفًا وتكرارها أمر وارد

كشفت الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية الماطرة التي تأثرت بها المناطق الوسطى والشرقية بالمملكة، تعد من الحالات المطرية “غير الاعتيادية” في هذه الفترة من فصل الصيف.. اضغط هنا للمزيد:

“أرامكو” تستحوذ على أعمال المنتجات العالمية لـ “فالفولين” بـ 2.65 مليار دولار

قعت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، اليوم، اتفاقية شراء للاستحواذ على فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية “الرمز في بورصة نيويورك: VVV”،.. للتفاصيل اضغط هنا :