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انهيارات جبلية وقطع طرق.. السيول تشل الحركة المرورية في سلطنة عمان (فيديو)
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دولي

انهيارات جبلية وقطع طرق.. السيول تشل الحركة المرورية في سلطنة عمان (فيديو)

انهيارات جبلية وقطع طرق.. السيول تشل الحركة المرورية في سلطنة عمان (فيديو)
١٠:٢٥:٣٠ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تشهد سلطنة عمان أمطارا غزيرة وجريانا للسيول، الأمر الذي تسبب في شل حركة المرور على العديد من الطرق، والتي شهدت انهيارات جبلية، وحدوث انهيارات أرضية لطرق أخرى.

وحسب فيديو نشره حساب شرطة عمان السلطانية، أفادت بأنه تم :” قطع الحركة المرورية على الطريق الرابط بين ولايتي نخل والعوابي جرّاء انهيار جزء من حارات الطريق المحاذية لمجرى الوادي بمنطقة فلج بني خزير”، مشددة على ضرورة اتباع إرشادات السلامة.

وتابعت الشرطة في تغريدة أخرى :” غلق الحركة المرورية أمام المركبات الخفيفة على طريق حي التراث- الرحبة بولاية نزوى جرّاء انهيار الحجارة، يُرجى توخي الحيطة والحذر”.

كما أفادت شرطة عمان، أن قيادة شرطة محافظة الداخلية استوقف مواطنًا لمجازفته بعبور أحد الأودية في ولاية الحمراء، وتم إنقاذه من قِبل فريق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف بعد توقف مركبته في وسط الوادي، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقه.

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امطار عمان انهيار جبلي سلطنة عمان سيول عمان قطع طرق

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