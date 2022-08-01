الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
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7 مواقف لسيارتك لتسهيل رحلة أداء العمرة
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محليات

7 مواقف لسيارتك لتسهيل رحلة أداء العمرة

7 مواقف لسيارتك لتسهيل رحلة أداء العمرة
٠٨:٥٣:٢٤ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

نشرت وزارة الحج والعمرة إنفوجرافا توضيحيا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أكدت فيه أنه إذا كنت قادمًا لأداء العمرة بالسيارة فعليك استخدام تلك المواقف المتاحة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمعتمرين استخدام 7 مواقف للسيارات لتسهيل رحلة أدائهم العمرة بإذن الله تعالى.

وقالت الوزارة: ضيف الرحمن؛ تسهيلا لرحلة أدائك العمرة وتفاديا للازدحام، يمكنك إيقاف سيارتك في أحد المواقف التالية:

ـ موقف محطة قطار الحرمين
ـ موقف كدي
ـ موقف الزاهر
ـ موقف الجمرات
ـ موقف الرصيفة
ـ موقف دقم الوبر
ـ موقف طريق الأمير متعب (أنفاق المصافي)

ونوهت الوزارة أنه للوصول إلى أحد المواقف امسح الترميز الثنائي (الباركود)

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7 مواقف لسيارتك أداء العمرة الحج والعمرة المعتمرون

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