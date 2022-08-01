مزاد لبيع «بضائع منوعة» بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز.. 5 شروط للدخول

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المزاد ينطلق يوم الأحد 16 محرم 1444هـ، الموافق 14 أغسطس 2022م ، الساعة الـ 10 صباحا، بساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

ويشترط لدخول المزاد ما يلي:

1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة

3– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%.

4– يجب على المشتري إخراج البضائع خلال 3 أيام.

5– يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك لدخول المزاد.