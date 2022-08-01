متحدثة «التعليم» تكشف طريقة اختيار المتقدمين لوظيفة مُعلم ومعايير المفاضلة

تواصل- فريق التحرير:

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، إن آلية التقديم في الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة، تتم من خلال منصة جدارة، وهذه المنصة تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن المتقدم لابد أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية كحد أدنى في مجال التخصص الذي سيقوم بالتقديم عليه، عند التقديم على الوظائف التعليمية.

كما أوضحت أنه يجب أن يحقق المتقدم المعايير المهنية، والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم والاختبارات المهنية”، متمنية التوفيق لجميع المتقدمين والمتقدمات.

وعن آلية المفاضلة في هذه المرحلة بالوظائف التعليمية، أشارت “الشهري”، أن المفاضلة تكون على 3 معايير رئيسية هي:

1- أقدمية التخرج.

2- المعدل التراكمي الجامعي.

3- درجات اختبار الرخصة المهنية بالاختبار التربوي العام واختبار التخصص.