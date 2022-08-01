الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
دراسة تكشف مفاجأة: الكلاب قادرة على الرؤية بعضو آخر غير العين
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منوعات

دراسة تكشف مفاجأة: الكلاب قادرة على الرؤية بعضو آخر غير العين

دراسة تكشف مفاجأة: الكلاب قادرة على الرؤية بعضو آخر غير العين
٠٨:٤٠:٥٣ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسة جديدة مفاجأة غريبة حول رؤية الكلاب، مشيرة إلى أنها ترى بعضو آخر غير عيونها، في اكتشاف يعد هو الأول من نوعه.

وحسب الدراسة التي أعدها فريق من الأطباء البيطريين التابعين لجامعة كورنيل في نيويورك، فإن قد تكون قادرة على “الرؤية” بأنوفها، مؤكدين أن الكلاب العمياء، تتصرف بشكل طبيعي تماما، وتتجنب الاصطدام بالأشياء من خلال أنوفها.

واكتشف ، أن الرؤية والشم مرتبطان بالفعل في أدمغة الكلاب، وهو الأمر الذي لا يحدث مع باقي أنواع الحيوانات، بحسب ما جاء في مقال لموقع “سكاي نيوز” البريطاني.
وأجرى الفريق فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي على عدد من الكلاب من سلالات مختلفة.

وكتب الباحثون في دراستهم أن جميع الفحوصات كشفت عن وجود “مسار” يربط بين منطقة المعالجة البصرية بالدماغ والبصيلة الشمية. وأضافوا أن هذا المسار يتضمن أيضا الجزء من الدماغ المسؤول عن الاستجابات السلوكية والعاطفية.

وأكد فريق هذه الدراسة أن هذه النتائج تشير إلى أن الشم والرؤية عند الكلاب متكاملان بطريقة ما، مما يعني أنها قد تستخدم حاسة الشم لتحديد مكان الأشياء التي لا تراها.
ولفتوا إلى أن هذا الأمر مفيد بشكل خاص في حال معاناة الكلاب من مشكلة في الرؤية أو في حال فقدانها بشكل كامل.

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دراسة طبية رؤية الكلاب بالأنف غرائب كلاب

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