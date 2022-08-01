الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
سقوط شجرة على سيارة من شدة الرياح في الرياض (فيديو)
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محليات

سقوط شجرة على سيارة من شدة الرياح في الرياض (فيديو)

سقوط شجرة على سيارة من شدة الرياح في الرياض (فيديو)
٠٨:٤٥:٢٥ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق سقوط شجرة على سيارة أمام أحد المنازل في منطقة الرياض من شدة الرياح.

وأظهر المقطع، وقوف سيارة أمام أحد المنازل بجوار شجرة، وفجأة ومن شدة الرياح سقطت الشجرة فوق السيارة مما تسبب في تضررها.

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان.

كما توقعت الأرصاد، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الكلمات الدلالية:
أجواء الرياض الرياح الرياض سقوط شجرة سيارة شجرة طقس الرياض

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