مفاجأة غير متوقعة لعروس في يوم الزفاف .. وهذا ما فعله العريس (فيديو صادم)

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لعروس في يوم زواجها أثناء خروجها من مشغل ” صالون تجميل” رفقة عريسها في إحدى الدول العربية.

وواجهت العروس، مصير مُحزن أطفأ فرحتها، بعد أن سقط عليها خرطوم مياه معلق في الشارع من إحدى مركبات ضخ المياه، ما أدى إلى غرق فستانها.

وحاول العريس إبعاد عروسه عن مصدر المياه الذي فاجأهم أثناء مرورهم في الشارع، إلا أنه أسقطها أرضًا، لتكتمل مأساة العروس.

وخرج العريس عن شعوره وترك عروسه على الأرض، بينما ذهب غاضبًا إلى المركبة التي تحمل خزان مياه، وحاول تهشيمها وحدث بينه وبين أحد الركاب مشاداة بالأيدي.

ولم يتسن لنا التأكد من مكان وزمان تصوير الفيديو للواقعة، التي وثقتها كاميرا مراقبة في الشارع.