الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

بالتفاصيل.. «الجوازات» تتيح لصاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم لمدد متفاوتة
بعد تحركها باتجاه دولة عربية.. ماذا تحمل أول سفينة تخرج منذ الحرب من ميناء أوكراني؟
محكمة كويتية تقضي بإعدام 3 إيرانيين ارتكبوا هذه الجريمة
من عمر 5 سنوات.. وظيفة شاغرة لتذوق الشيكولاتة براتب 100 ألف دولار
الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران
رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الملحق العسكري الياباني لدى المملكة

محليات

بالتفاصيل.. «الجوازات» تتيح لصاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم لمدد متفاوتة

بالتفاصيل.. «الجوازات» تتيح لصاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم لمدد متفاوتة
٠٨:١١:٣٧ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر أعمال ومنصة مقيم بحسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة كالتالي:

– لمدة 3 أشهر

– لمدة 6 أشهر

–  لمدة 9 أشهر

– لمدة 12 إلى 24 شهرًا

الكلمات الدلالية:
الجوازات المديرية العامة للجوازات صاحب العمل هوية مقيم

مواد ذات صلة

المزيد
(اللجنة الوطنية للمخابز): لا زيادة في أسعار الخبز ولا نقص في أوزانه

(اللجنة الوطنية للمخابز): لا زيادة في أسعار الخبز ولا نقص في أوزانه

منذ 10 سنوات
اتصل نجله بـ«الملك سلمان» ليخبره.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ابن باز» (فيديو)

اتصل نجله بـ«الملك سلمان» ليخبره.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ابن باز» (فيديو)

منذ 3 سنوات
«الأحيدب» ينتقد ممارسات غير مسؤولة في الدراما الرمضانية

«الأحيدب» ينتقد ممارسات غير مسؤولة في الدراما الرمضانية

منذ 4 سنوات
وفاة مقيم سوداني سقط في مجمع مائي بالأفلاج

وفاة مقيم سوداني سقط في مجمع مائي بالأفلاج

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *