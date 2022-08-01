بالتفاصيل.. «الجوازات» تتيح لصاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم لمدد متفاوتة
تواصل – فريق التحرير:
أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم.
وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر أعمال ومنصة مقيم بحسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة كالتالي:
– لمدة 3 أشهر
– لمدة 6 أشهر
– لمدة 9 أشهر
– لمدة 12 إلى 24 شهرًا
بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم. pic.twitter.com/TTAbebePub
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) August 1, 2022