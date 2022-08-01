بالتفاصيل.. «الجوازات» تتيح لصاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم لمدد متفاوتة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر أعمال ومنصة مقيم بحسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة كالتالي:

– لمدة 3 أشهر

– لمدة 6 أشهر

– لمدة 9 أشهر

– لمدة 12 إلى 24 شهرًا