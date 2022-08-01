ميزة جديدة في إصدار iOS 16 .. معرفة رمز شبكة الواي فاي في 5 خطوات (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن ميزة جديدة في إصدار نظام آيفون الجديد iOS 16 وهو معرفة رمز شبكة الواي فاي بسهولة.
وقال الهادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “في إصدار iOS 16 القادم تستطيع أن تعرف رمز شبكة الواي فاي من الإعدادات مباشره، من خلال 5 خطوات.
وأضاف أن خطوات معرفة رمز شبكة الواي فاي من خلال الخطوات التالية بسهولة تشمل التالي:
1- ادخل على الواي فاي
2- اضغط على علامة التعجب
3- تظهر كلمة السر
4- ثم أدخل الرمز الخاص بالجهاز
5- ثم تظهر كلمة السر الخاصة بالواي فاي