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ميزة جديدة في إصدار iOS 16 .. معرفة رمز شبكة الواي فاي في 5 خطوات (فيديو)
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تقنية

ميزة جديدة في إصدار iOS 16 .. معرفة رمز شبكة الواي فاي في 5 خطوات (فيديو)

ميزة جديدة في إصدار iOS 16 .. معرفة رمز شبكة الواي فاي في 5 خطوات (فيديو)
٠٨:١٧:٢٢ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن ميزة جديدة في إصدار نظام آيفون الجديد iOS 16 وهو معرفة رمز شبكة الواي فاي بسهولة.

وقال الهادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “في إصدار iOS 16 القادم تستطيع أن تعرف رمز شبكة الواي فاي من الإعدادات مباشره، من خلال 5 خطوات.

وأضاف أن خطوات معرفة رمز شبكة الواي فاي من خلال الخطوات التالية بسهولة تشمل التالي:

1- ادخل على الواي فاي

2- اضغط على علامة التعجب

3- تظهر كلمة السر

4- ثم أدخل الرمز الخاص بالجهاز

5- ثم تظهر كلمة السر الخاصة بالواي فاي

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إصدار iOS 16 الواي فاي رمز شبكة الواي فاي شبكة الواي فاي هواتف الآيفون

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