عريس أمريكي يطلق النار على حفيدة عروسته في يوم الزفاف والسبب صادم (فيديو)

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أقدم عريس أمريكي على إطلاق النار على طفلة تبلغ من العمر 10 شهور- حفيدة عروسته – في مشهد مأساوي.

وحول تفاصيل الواقعة- حسب سي إن إن- فإن والدة الطفلة دخلت في مشادة كلامية مع عريس أمها في يوم زواجهما، مشيرة إلى أنه كان في المنزل وأتى بأفعال غير لائقة.



وأوضحت الأم في تصريحات صحفية، أنها قررت إبلاغ والدتها العروس الجديدة، بما حدث، وعندما واجهته بشأن الأمر، أصيب بالجنون، ثم قام بغطلاق النار على حفيدتها الطفلة.

ويظهر فيديو للمراقبة ، أم الطفلة في الخارج والطفلة بين ذراعيها، قبل أن تبدأ في الجري لتختبئ خلف مركبة.

وتقول الشرطة إن 4 رصاصات أطلقت، وأصيبت الطفلة في يدها وأن مطلق النار هرب إلى الشارع، بينما تم نقل الطفلة إلى مستشفى سانت كريستوفر.