الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
5 وسائل لنقلك من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة
ميزة جديدة في إصدار iOS 16 .. معرفة رمز شبكة الواي فاي في 5 خطوات (فيديو)
الحرب المدمرة تدق طبولها.. العالم على بُعد خطوة واحدة من الإبادة النووية
بالتفاصيل.. «الجوازات» تتيح لصاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم لمدد متفاوتة
بعد تحركها باتجاه دولة عربية.. ماذا تحمل أول سفينة تخرج منذ الحرب من ميناء أوكراني؟
محكمة كويتية تقضي بإعدام 3 إيرانيين ارتكبوا هذه الجريمة

اهم الاخبار

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران
٠٧:٣٢:٠٦ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت مصادر إعلامية أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران.

وتخطط الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على طهران بعد تعثر المفاوضات النووية، وتدرس البدء بفرض عقوبات على شبكة من الشركات يشتبه في أنها تساعد في تصدير النفط الإيراني.

وتستخدم الشركات والأفراد الخاضعون للتدقيق عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين العراق وإيران، ثم تزوير المستندات لإخفاء منشأ الشحنة وفقًا لوثائق الشركات التي استعرضتها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ومنذ تعثر المحادثات النووية في وقت سابق من هذا العام، فرضت إدارة بايدن موجتين من العقوبات ضد الشركات التي تهرب النفط الإيراني، وهو تصعيد يهدف إلى تذكير إيران بتكاليف الفشل في التفاوض.

الكلمات الدلالية:
إيران النفط الإيراني شركات إيرانية عقوبات أمريكية

مواد ذات صلة

المزيد
«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

منذ 4 سنوات
«الصندوق العقاري» يكشف عن حجم الدعم لمستفيدي «سكني» حتى نهاية 2020

«الصندوق العقاري» يكشف عن حجم الدعم لمستفيدي «سكني» حتى نهاية 2020

منذ سنتين
أمر ملكي.. رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة

أمر ملكي.. رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة

منذ سنتين
«التعليم» توثق مشاعر الطلاب مع انتهاء أول يوم دراسي

«التعليم» توثق مشاعر الطلاب مع انتهاء أول يوم دراسي

منذ 4 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *