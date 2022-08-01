الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت مصادر إعلامية أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران.

وتخطط الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على طهران بعد تعثر المفاوضات النووية، وتدرس البدء بفرض عقوبات على شبكة من الشركات يشتبه في أنها تساعد في تصدير النفط الإيراني.

وتستخدم الشركات والأفراد الخاضعون للتدقيق عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين العراق وإيران، ثم تزوير المستندات لإخفاء منشأ الشحنة وفقًا لوثائق الشركات التي استعرضتها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ومنذ تعثر المحادثات النووية في وقت سابق من هذا العام، فرضت إدارة بايدن موجتين من العقوبات ضد الشركات التي تهرب النفط الإيراني، وهو تصعيد يهدف إلى تذكير إيران بتكاليف الفشل في التفاوض.