الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
احذر خدعة شركات الصيانة.. تعرف على أكثر شيء يتعطل في المكيف مع حرارة الصيف (فيديو)
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منوعات

احذر خدعة شركات الصيانة.. تعرف على أكثر شيء يتعطل في المكيف مع حرارة الصيف (فيديو)

احذر خدعة شركات الصيانة.. تعرف على أكثر شيء يتعطل في المكيف مع حرارة الصيف (فيديو)
٠٨:٣٧:٠٨ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

مع ارتفاع حرارة الصيف، قد يتعطل المكيف من كثرة الاستخدام خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في مختلف المناطق.

وأوضح أحد المختصين أن أكثر شيء قد يتعطل في جهاز المكيف خاصة “الاسبليت”، هي قطعة (الموبينه أو الكابستر)سعرها قرابة 40 ريال.

وأضاف أنه يمكن شراء هذه القطعة من مخلفات أو مواقع بيع قطع غيار المكيفات، وتركيبها بكل سهولة، خاصة أن بعض شركات الصيانة من ضعاف النفوس قد تستغل العملاء وتطلب تغيير الكمبروسر أو قطع أخرى من المكيف بسعر كبير لا تحتاج تغيير.

الكلمات الدلالية:
الصيف المكيف المكيفات تعطل المكيف حرارة الصيف

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