محكمة كويتية تقضي بإعدام 3 إيرانيين ارتكبوا هذه الجريمة

تواصل- فريق التحرير:

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بإعدام 3 إيرانيين، قاموا بتهريب 169 كيلوا من المؤثرات العقلية و 10 كيلو من مادتي الحشيش والهيروين.

وجاء حكم المحكمة- حسب صحيفة الراى الكويتية- بعد اعترافهم تفصيليا أمام المحكمة بتهريبها بحراً بالقرب من جزيرة بوبيان للاتجار بها في الكويت.

وفي قضية أخرى، كان قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحبط محاولة إغراق البلاد بكمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك بضبط 4 وافدين إيرانيين بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل حاولوا تهريب نحو 260 كيلو حشيش.

وقال مصدر أمني لصحيفة الأنباء الكويتية، إن الإيرانيين الأربعة ضبطوا على مقربة من جزيرة كبر بعد معلومات عن عزمهم وضع المخدرات في البحر وإرسال موقعها واللوكيشن الى تاجر مخدرات داخل البلاد على الأرجح جار ضبطه بعد التحقيق مع المهربين الأربعة.