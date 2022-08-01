الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

محكمة كويتية تقضي بإعدام 3 إيرانيين ارتكبوا هذه الجريمة
من عمر 5 سنوات.. وظيفة شاغرة لتذوق الشيكولاتة براتب 100 ألف دولار
الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران
رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الملحق العسكري الياباني لدى المملكة
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن توفر وظائف شاغرة
في عدة تخصصات.. وظائف شاغرة بـ «الهيئة الملكية لمحافظة العلا»

دولي

محكمة كويتية تقضي بإعدام 3 إيرانيين ارتكبوا هذه الجريمة

محكمة كويتية تقضي بإعدام 3 إيرانيين ارتكبوا هذه الجريمة
٠٧:٣٧:٥١ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بإعدام 3 إيرانيين،  قاموا بتهريب 169 كيلوا من المؤثرات العقلية و 10 كيلو من مادتي الحشيش والهيروين.

وجاء حكم المحكمة- حسب صحيفة الراى الكويتية- بعد اعترافهم تفصيليا أمام المحكمة بتهريبها بحراً بالقرب من جزيرة بوبيان للاتجار بها في الكويت.

وفي قضية أخرى، كان قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحبط محاولة إغراق البلاد بكمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك بضبط 4 وافدين إيرانيين بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل حاولوا تهريب نحو 260 كيلو حشيش.

وقال مصدر أمني لصحيفة الأنباء الكويتية، إن الإيرانيين الأربعة ضبطوا على مقربة من جزيرة كبر بعد معلومات عن عزمهم وضع المخدرات في البحر وإرسال موقعها واللوكيشن الى تاجر مخدرات داخل البلاد على الأرجح جار ضبطه بعد التحقيق مع المهربين الأربعة.

الكلمات الدلالية:
اعدام الكويت ايرانيين مخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
أوباما يعتزم مطالبة قادة الدول الثماني الكبرى باستخدام مخزونات النفط

أوباما يعتزم مطالبة قادة الدول الثماني الكبرى باستخدام مخزونات النفط

منذ 10 سنوات
أوكرانيا تعلن العثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مدينة بوتشا

أوكرانيا تعلن العثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مدينة بوتشا

منذ 3 أشهر
هجوم مسلح على جامعة روسية.. مقتل 6 وإصابة 24 من بينهم طالب عربي (صور)

هجوم مسلح على جامعة روسية.. مقتل 6 وإصابة 24 من بينهم طالب عربي (صور)

منذ 11 شهر
بعد فشل المفاوضات.. ميليشيات الحوثي تدفع بتعزيزات جديدة لمداخل مدينة «تعز»

بعد فشل المفاوضات.. ميليشيات الحوثي تدفع بتعزيزات جديدة لمداخل مدينة «تعز»

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *