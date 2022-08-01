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من عمر 5 سنوات.. وظيفة شاغرة لتذوق الشيكولاتة براتب 100 ألف دولار

من عمر 5 سنوات.. وظيفة شاغرة لتذوق الشيكولاتة براتب 100 ألف دولار
٠٧:٣٦:٠٥ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أثار إعلان عن وظيفة شاغرة لدى شركة كندية متخصصة في منتجات الحلوى والشيكولاتة، العديد من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الراتب الكبير.

وأعلنت شركة “كاندي فن هاوس” الكندية عن حاجتها لشغل وظيفة كبير مسؤولي الحلوى، براتب يصل إلى 100 ألف دولار كندي سنويا (نحو 78168 دولارا أمريكيا).

وحسب إعلان الشركة، يمكنك الحصول على أموال مقابل تذوق الحلوى والشوكولاتة، حسب ما أورد الموقع الرسمي للشركة.

وتضمن الوصف الوظيفي بالإعلان أن كبير مسؤولي الحلوى سيعمل كمختبر رئيس للتذوق وسيحاول تجربة أكثر من 3500 منتج كل شهر.

وإلى جانب تناول نحو 113 قطعة من الحلوى يوميا، سيقود كبير مسؤولي الحلوى إستراتيجية الإنتاج في ”فن هاوس“، ويعقد اجتماعات من شأنها تحديد المنتجات التي ستعمل الشركة على إنتاجها وتسويقها.

وعن الشروط اللازم توافرها في المتقدم للوظيفة، أورد إعلان الشركة شرطين فقط، هما: أن يكون المتقدم مقيما في إحدى دول قارة أمريكا الشمالية، وأن يكون شغوفا بالحلوى.

ولم تشترط “كاندي فن هاوس”، عمرا محددا لشاغل الوظيفة، بل أكدت إمكانية قبول المتقدمين من عمر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المتقدمين كافة سيخضعون لـ ”تدريب مكثف على التذوق“.

ولدى الراغبين في شغل الوظيفة مهلة حتى الـ31 من أغسطس الجاري، دون اشتراط أي خبرة سابقة، حسب ما أكد إعلان الشركة الكندية.

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