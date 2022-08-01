الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن توفر وظائف شاغرة
في عدة تخصصات.. وظائف شاغرة بـ «الهيئة الملكية لمحافظة العلا»
فريق بحثي بالمملكة يكشف عن تركيبة علاجية تسهم في علاج مرضى السكر (فيديو)
بعد 13 عامًا.. الأمن الأردني يحل لغز اختفاء امرأة
أمطار غزيرة باتجاه «هروب» منطقة جازان (فيديوهات)
خدمة جديدة من جامعة الحدود الشمالية للطلاب وتفاصيل القبول للعام المقبل

فرص

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن توفر وظائف شاغرة

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن توفر وظائف شاغرة
٠٧:١٤:٤٨ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:

الوظائف الشاغرة:
  1. تقنية معلومات
  2. ممثل مبيعات
  3. مدير تسويق
  4. مدير سلاسل الإمداد
  5. مدير تطوير الأعمال
  6. فني ميكانيكا
  7. إداري موارد بشرية
  8. التسويق العقاري
  9. وغيرها

وأوضحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض)، أنه يمكن الاطلاع على المهام وبقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض غرفة الرياض وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة نجران تعلن نتائج القبول للمتقدمين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة نجران تعلن نتائج القبول للمتقدمين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

منذ سنتين
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع «نيوم»

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع «نيوم»

منذ سنة واحدة
قيادة القوات البرية تعلن فتح باب التسجيل في سلاح الشرطة العسكرية

قيادة القوات البرية تعلن فتح باب التسجيل في سلاح الشرطة العسكرية

منذ 6 سنوات
إدارة التدريب التقني للبنات تطرح وظائف تدريبية وإدارية.. السبت

إدارة التدريب التقني للبنات تطرح وظائف تدريبية وإدارية.. السبت

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *