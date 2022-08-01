الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن توفر وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:
الوظائف الشاغرة:
- تقنية معلومات
- ممثل مبيعات
- مدير تسويق
- مدير سلاسل الإمداد
- مدير تطوير الأعمال
- فني ميكانيكا
- إداري موارد بشرية
- التسويق العقاري
- وغيرها
وأوضحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض)، أنه يمكن الاطلاع على المهام وبقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).