الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:

وأوضحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض)، أنه يمكن الاطلاع على المهام وبقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).