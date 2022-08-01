خدمة جديدة من جامعة الحدود الشمالية للطلاب وتفاصيل القبول للعام المقبل

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن إتاحة خدمة الدعم الفني لرفع المستندات المطلوبة في عملية التسجيل لبعض الحالات، والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالقبول.

وأوضحت جامعة الحدود الشمالية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يتم رفع المستندات التالية إلكترونيا ولن يتم استقبال أي طلبات يدوية:

جامعة الحدود الشمالية تحدد الوثائق المطلوبة

– أجنبي من أم سعودية: شهادة الميلاد للأم – جواز سفر – الهوية الوطنية للأم – سجل العائلة للطلاب غير السعوديين من أم سعودية.

– ما يثبت صلة الطالب بالمنطقة : إثبات سكن لأحد الوالدين – صك ملكية لأحد الوالدين – إثبات خطاب عمل أحد الوالدين بالإضافة للهوية الوطنية .

– من لم تظهر بياناته على بوابة القبول : شهادة الثانوية العامة – نتيجة القدرات – نتيجة التحصيلي – الهوية الوطنية

وأضافت أنه يمكن رفع المستندات إلكترونياً من خلال رابط الدعم الفني التالي (اضغط هنا).

تفاصيل القبول بـ جامعة الحدود الشمالية

في سياق متصل، أعلنت جامعة الحدود الشمالية 1444 هـ، عن فتح باب التسجيل في جميع كلياتها، بالإضافة لتحديد شروط التسجيل فيها للعام المقبل بمشيئة الله:

وأوضحت جامعة الحدود الشمالية أن التسجيل بدأ فعلياً يوم الأحد الموافق 02/01/1444 هـ الموافق 31/07/2022، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 06/01/1444 هـ الموافق 04/08/2022 م.

وتشمل كليات جامعة الحدود الشمالية ما يلي:

– كلية المجتمع برفحاء (طلاب – طالبات).

– كلية المجتمع بطريف (طلاب – طالبات).

– كلية الهندسة (طلاب).

– كلية المجتمع بعرعر (طالبات).

– كلية الطب (طلاب – طالبات).

– الكلية الجامعية بطريف (طالبات).

– كلية العلوم (طلاب – طالبات).

– كلية الاقتصاد المنزلي (طالبات).

– الكلية الجامعية برفحاء (طلاب – طالبات).

– كلية إدارة الأعمال (طلاب – طالبات).

– كلية العلوم الطبية التطبيقية (طلاب – طالبات).

– كلية التربية والآداب (طلاب – طالبات).

– كلية الصيدلة برفحاء (طلاب – طالبات).

– كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برفحاء (طلاب – طالبات)

– كلية التمريض (طلاب – طالبات).

شروط القبول في جامعة الحدود الشمالية

– أن يكون الطالب مواطن.

– حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يقابلها.

– عدم تعرض الطالب للفصل من إحدى الجامعات.

– عدم مرور أكثر من 5 سنوات على شهادة الثانوية العامة.

– في حال سحب الطالب أوراقه من جامعة أخرى لا يسمح له بالتسجيل في الجامعة.

– حصول الطالب على شهادة القدرات العامة.

– ينبغي أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة.

– التقيد بجميع الشروط والقوانين الخاصة بالجامعة.

تفاصيل التواصل مع جامعة الحدود الشمالية

رابط التسجيل الجامعي 1444 هـ في جامعة الحدود الشمالية (اضغط هنا)، كذلك يمكن التواصل والدعم الفني عبر البريد الإلكتروني: ard@nbu.edu.sa ، أو من خلال الواتس اب التالي: 0146614222

كذلك يمكن تحميل دليل القبول الجامعي لجامعة الحدود الشمالية للعام 1444 / 2023-2022 من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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