الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
دولة أوروبية يخيم عليها شبح الحرب تعلن استقبال مواطني دولة عربية دون تأشيرة لمدة شهر
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دولي

دولة أوروبية يخيم عليها شبح الحرب تعلن استقبال مواطني دولة عربية دون تأشيرة لمدة شهر

دولة أوروبية يخيم عليها شبح الحرب تعلن استقبال مواطني دولة عربية دون تأشيرة لمدة شهر
٠٦:٢١:٢٩ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

على الرغم من أن شبح الحرب يخيم عليها، أعلنت صربيا السماح بدخول مواطني دولة مصر، إلى أراضيها دون تأشيرة لمدة شهر.
وقالت سفارة جمهورية صربيا لدى القاهرة عبر موقعها الرسمي، إن الحكومة الصربية، وافقت على دخول المصريين إلى بلادها دون تأشيرة مسبقة.
وأوضحت السفارة أن ذلك اعتبارا من 30 يوليو الماضي وحتى 30 سبتمبر 2022 بصفة مبدئية تجريبية.
يأتي ذلك في حين تدق طبول الحرب، بين غريمين تقليديين أوربيين وهما صربيا وكوسوفو، لتزيد هذه الأحداث من سخونة الأوضاع وتنذر بمزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية في القارة العجوز.

وتشهد الحدود بين البلدين توترًا مع قرب دخول خطة بريشتينا بشأن منع دخول المواطنين الصرب بوثائق شخصية صادرة عن بلجراد، قبل أن تؤجلها لمدة شهر لتخفيف حدة هذه الأزمة.

وانطلقت في ساعات متأخرة من مساء الأحد أصوات صفارات إنذار للتحذير من غارات جوية محتملة بمدينة ميتريفوكا في كوسوفو على الحدود مع صربيا بعد تداول أخبار تقول أن القوات الصربية دخلت كوسوفو وسماع المواطنين لإطلاق نار.

الكلمات الدلالية:
تأشيرة شبح الحرب صربيا كوسوفو مصر

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