إطلاق خدمة البلاغات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة

تواصل ـ فريق التحرير:

أطلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود خدمة البلاغات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لـوزارة الطاقة.

وقامت وزارة الطاقة بنشر إنفوجراف توضيحي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، يوضح كيفية تقديم البلاغات عن أي مخالفات أو شكاوى تخص الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود:

ـ لرفع شكوى

-الإبلاغ عن مخالفة

– تواصل مع اللجنة التنفيذية لمراكز الخدمة ومحطات الوقود عبر خدمة البلاغات والشكاوي في الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة.