الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
إطلاق خدمة البلاغات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة
إعلان نتائج المرشحين بكلية الملك فهد الأمنية
شاهد.. أمطار غزيرة على أبها أثناء بث مباشر
قبل حلول الشتاء.. 3 أشهر فقط لتجنب حدوث كارثة في ألمانيا
الأمن العراقي يمنع متظاهري «الإطار التنسيقي» من دخول المنطقة الخضراء
تطور خطير.. تايوان تعلن موعد زيارة «بيلوسي».. هل قررت أمريكا اندلاع الحرب؟

محليات

إطلاق خدمة البلاغات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة

إطلاق خدمة البلاغات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة
٠٦:١٨:٠٧ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أطلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود خدمة البلاغات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لـوزارة الطاقة.

وقامت وزارة الطاقة بنشر إنفوجراف توضيحي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، يوضح كيفية تقديم البلاغات عن أي مخالفات أو شكاوى تخص الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود:

ـ لرفع شكوى

-الإبلاغ عن مخالفة

– تواصل مع اللجنة التنفيذية لمراكز الخدمة ومحطات الوقود عبر خدمة البلاغات والشكاوي في الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة.

الكلمات الدلالية:
اللجنة التنفيذية بلاغات وشكاوي مراكز الخدمة وزارة الطاقة

مواد ذات صلة

المزيد
«متحدث العمل» ردا على فقدان مواطنة لذراعها: سنتخذ الإجراءات اللازمة

«متحدث العمل» ردا على فقدان مواطنة لذراعها: سنتخذ الإجراءات اللازمة

منذ 5 سنوات
أمر ملكي: تعيين رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمرتبة وزير

أمر ملكي: تعيين رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمرتبة وزير

منذ 11 سنة
حملة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإغاثة تستأنف توزيع المساعدات في اليمن

حملة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإغاثة تستأنف توزيع المساعدات في اليمن

منذ 8 سنوات
بعد سقوط «الرافعة».. الصحافة العالمية تبرز جهود المملكة لسلامة الحجاج

بعد سقوط «الرافعة».. الصحافة العالمية تبرز جهود المملكة لسلامة الحجاج

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *