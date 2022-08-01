إعلان نتائج المرشحين بكلية الملك فهد الأمنية

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة الـ (66) للعام الدراسي 1444هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

وأفادت بأنه يمكن نتائج المرشحين للقبول من خلال الموقع الإلكتروني على منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية jobs.sa .

وفي أوائل الشهر الماضي، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (66) في كلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية، وسيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتباراً من يوم السبت الموافق 1443/12/3هـ ، فيما تم إغلاق التسجيل يوم الخميس الموافق 1443/12/8هـ.

وكانت شروط القبول ما يلي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ( طبيعي، شرعي ) أو نظام المقررات ( طبيعي، انساني ) ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة.

– أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

– ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة.

– ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%).

– ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.