الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمطار غزيرة على أبها أثناء بث مباشر
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محليات

شاهد.. أمطار غزيرة على أبها أثناء بث مباشر

شاهد.. أمطار غزيرة على أبها أثناء بث مباشر
٠٦:١٠:٤٣ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على أبها في منطقة عسير، عصر اليوم الإثنين، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها العباد والعباد.

وأظهر المقطع، أجواء أبها أثناء هطول الأمطار، في بث مباشر وثقته قناة “الإخبارية”، رغم حرارة الصيف، والتي ساهمت في ترطيب الأجواء وتخفيض درجة الحرارة، وخروج الأهالي للتنزه والاستمتاع بهطول المطر.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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