الأمن العراقي يمنع متظاهري «الإطار التنسيقي» من دخول المنطقة الخضراء

تواصل ـ فريق التحرير:

مع استمرار اعتصام مؤيدي التيار الصدري لليوم الثالث على التوالي داخل مبنى البرلمان، منعت القوات العراقية اليوم الإثنين، متظاهري “الإطار التنسيقي” من دخول المنطقة الخضراء وقامت بإقفال جميع مداخلها.

ومنذ الصباح يتوافد المتظاهرون باتجاه المنطقة الخضراء تلبية لدعوة الإطار التنسيقي في العراق؛ في الوقت الذي قامت فيه القوات الأمنية العراقية بمنع المتظاهرين التابعين للإطار التنسيقي من اقتحام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد.

وفي وقت سابق اليوم، اتخذت القوات الأمنية إجراءات بينها نشر عناصرها، خصوصا حول المنطقة الخضراء، وإغلاق طرق مهمة، ما أدى لأزمات مرور شديدة في العاصمة، ذلك وتحسبا لخروج تظاهرات جديدة دعا لها أمس “الإطار التنسيقي”.

وأصدر الإطار التنسيقي أمس، بياناً دعا فيه مناصريه إلى التظاهر اليوم الاثنين، في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد في الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي.

وتشمل تعليمات مناصري “الإطار التنسيقي” منع “الدخول إلى المنطقة الخضراء”، وتؤكد أن الاحتجاجات “ليست موجهة ضد شخص أو فئة” و”تهدف للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها”.