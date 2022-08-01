الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“وضع الإصلاح”.. ميزة جديدة من “سامسونج” لحماية البيانات الشخصية
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تقنية

“وضع الإصلاح”.. ميزة جديدة من “سامسونج” لحماية البيانات الشخصية

“وضع الإصلاح”.. ميزة جديدة من “سامسونج” لحماية البيانات الشخصية
٠٥:٠١:٥٢ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسعى شركة “سامسونج”، عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية، إلى طرح ميزة خصوصية جديدة، على هواتفها الذكية، تمنح الفنيين قدرًا محدودًا من الوصول إلى الأجزاء الداخلية للهاتف الذكي.

وتشغل الميزة من خلال قسم “العناية بالبطارية والجهاز”، داخل تطبيق الإعدادات المدمج، وبعد القيام بذلك، يعاد تشغيل الهاتف في وضع الإصلاح، وفقا لما كشف عنه موقع “سام موبايل”.

وبعد ذلك تختفى الحسابات والصور والرسائل الشخصية، ومن الممكن الوصول إلى التطبيقات الافتراضية المثبتة فقط بواسطة شخص الإصلاح أو أي شخص آخر يلمس الهاتف أثناء العملية. وسيكون للمستخدمين فقط تحديد موعد إيقاف تشغيل “وضع الإصلاح”.

وستتوافر هذه الميزة في البداية في هواتف “سامسونج جلاكسي إس 21” داخل كوريا الجنوبية، بينما تخطط “سامسونج” لتوسيع الدعم الجديد لطرازات أخرى في المستقبل، كما نقل موقع “صوت لبنان إنترناشيونال” عن “سبوتنيك”..

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