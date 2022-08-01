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“الأرصاد”: أمطار الرياض غير اعتيادية صيفًا وتكرارها أمر وارد

“الأرصاد”: أمطار الرياض غير اعتيادية صيفًا وتكرارها أمر وارد
٠٤:٥٩:٥٦ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية الماطرة التي تأثرت بها المناطق الوسطى والشرقية بالمملكة، تعد من الحالات المطرية “غير الاعتيادية” في هذه الفترة من فصل الصيف.

وأوضحت في تنبيه نشره المركز على حسابه في “تويتر”، أن السجلات المناخية لمحطات الرصد المأهولة للمركز الوطني للأرصاد قد سجلت في مدن المناطق الوسطى والشرقية كميات أمطار متفاوتة منذ عام 1993م لشهري “يوليو وأغسطس” بلغت أعلاها في مدينة الإحساء بـ 19ملم في عام 1993م، فيما بلغت كمية الأمطار في العاصمة الرياض يوم الأحد 31 يوليو 2022م 26,6ملم.

وأضافت أنه لا يستبعد تكرار الحالة الجوية الممطرة خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل التغيرات المناخية والظواهر الجوية الحادة التي باتت تؤثر على العالم والمنطقة.

وشهدت معظم محافظات منطقة الرياض سواء شمالها أو جنوبها، هطول الأمطار الغزيرة وجريان للسيول، فيما اشتد المطر في الساعات الأخيرة بشكل غزير جدًا على منطقة جنوب الرياض وبدا البرق والرعد متواصلان.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة على كافة محافظة منطقة الرياض، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على حي النرجس شمال الرياض، كما شهدت أحياء أشيقر بمحافظة شقراء شمال غرب منطقة الرياض هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات من البرد مساء الأحد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الرياض ونجران وعسير وجازان.

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أمطار غزيرة الأرصاد الرياض جريان السيول حالة الطقس

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