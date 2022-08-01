7 أطنان.. تسرب خطير لمياه مشعة في مفاعل نووي باليابان

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام يابانية، عن تسرب مياه مشعة في أحد المفاعلات النووية الواقعة في محافظة فوكويي.

وأفادت وكالة “كيودو” الرسمية، حدوث تسرب للمياه المشعة من المفاعل الثالث لمحطة “ميهاما” للطاقة النووية في فوكوي على الساحل الشرقي للبلاد.

وأضافت أن الحديث يدور عن تسرب 7 أطنان من المياه المشعة، مشيرة إلى أن الحادث وقع داخل وحدة المفاعل الثالث للمحطة، متابعة أن هذا التسرب لن يؤثر على البيئة.

وأشارت إلى أن المحطة، تديرها شركة كانساي للطاقة الكهربائية، وتقع هذه المحطة في بلدة ميهاما قي محافظة فوكوي اليابانية على بعد 320 كيلومترًا غرب طوكيو، وتبلغ مساحتها 520,000 متر مربع.

وفي وقت سابق من العام الماضي، استؤنف تشغيل المفاعل الذي يزيد عمره على 40 عامًا، ليكون أول مفاعل من هذه الفئة العمرية يتم تشغيله منذ تطبيق معايير أمان جديدة بعد وقوع كارثة فوكوشيما في 2011.

وحسب “سبوتنيك” فإن “ميهاما 3” هو مفاعل ماء مضغوط، من تصنيع شركة “ويستينغهاوس” باستطاعة 826 ميجاواط كهربائي، وأنه دخل في الخدمة منذ عام 1976.