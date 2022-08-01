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سقوط جاسوس تابع لمليشيا الحوثي في قبضة الأمن غرب اليمن
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دولي

سقوط جاسوس تابع لمليشيا الحوثي في قبضة الأمن غرب اليمن

سقوط جاسوس تابع لمليشيا الحوثي في قبضة الأمن غرب اليمن
٠٤:١١:٤٨ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

سقط جاسوس تابع لمليشيا الحوثي، كان عضوًا سابقًا في تنظيم القاعدة الإرهابي، في قبضة الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي لليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أنه تم القبض على المدعو محمد عبده كشموع، بعد رصد وتحرٍ ومتابعة دقيقة لتحركاته من قِبل الأجهزة الأمنية في قطاع أمن الساحل الغربي، حسب العربية.

التحقيقات الأولية أكدت ارتباط المدعو كشموع بما يسمى “جهاز الأمن والمخابرات” الحوثي، وأنه عضو سابق في تنظيم القاعدة الإرهابي، الأمر الذي يعزز حقيقة التخادم بين التنظيمين الإرهابيين.

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وكان تقرير حديث لمجلس الأمن الدولي، أكد وجود تعاون بين تنظيم القاعدة، ومليشيا الحوثي الإرهابية.

وكشف التقرير عن معلومات، قدمتها دولة عضو بمجلس الأمن الدولي، عن آلية التخادم بين قيادات وعناصر التنظيم من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة ثانية.

وأفاد بأن “التنظيم يتعاون مع قوات الحوثيين، حيث تؤوي هذه القوات بعض أفراده وتفرج عن سجناء مقابل قيامه بعمليات إرهابية بالوكالة وتوفير التدريب العملياتي لبعض المقاتلين الحوثيين”.

كما كشف تقرير قدمته الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي، في مارس من العام الماضي، عن معلومات وحقائق استخباراتية مؤكدة، حول العلاقة الوطيدة بين المليشيات الحوثية وكلًا من القاعدة وداعش كامتداد للعلاقة نفسها بين إيران وتلك التنظيمات الإرهابية.

الكلمات الدلالية:
الحوثي الحوثيين اليمن جاسوس

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