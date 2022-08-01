بالفيديو.. بحار من السيول والأمطار في الرياض وجنوب المملكة

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استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، جرت، اليوم، السيول والأودية حتى كأنها بحار متدفقة نتيجة الأمطار التي تساقطت على عدد من مناطق المملكة على رأسها الرياض ومحافظاتها.

وشهدت محافظات شمال منطقة الرياض، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وللاطلاع على مزيد من الأخبار حول الأمطار التي هطلت والسيول التي جرت، فيمكنك متابعة الحالة المطرية على النحو التالي:

بالفيديو.. سيول قوية نتيجة الأمطار الغزيرة غرب الدلم بالخرج

شهدت محافظات شمال منطقة الرياض، هطول أمطار غزيرة وجريانًا للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد، ووثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة على مدينة الدلم في الخرج، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.. المزيد (اضغط هنا).

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على جنوب الإحساء صباح اليوم

مع ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة الشرقية، وفي أشد أيام الصيف حرًا، تتساقط الأمطار الغزيرة على الإحساء وبعض أجزاء من المنطقة، حيث أوضح مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة على شوارع وطرقات ومنازل محافظة الإحساء بالشرقية، للمزيد (اضغط هنا).

يُسبِّح الرعد بحمده.. شاهد لحظة توثيق سحابة رعدية في الرياض

تزامنًا مع الأجواء غير العادية وأمطار البركة التي سقطت على مدينة الرياض، نشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة توثيق سحابة رعدية في الرياض، وأظهر الفيديو السحابة الرعدية، في مشهد مميز ونادر الحدوث، للمزيد (اضغط هنا).

“أمن الطرق” يحذر قائدي المركبات في هذه المناطق بالرياض

وأصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، اليوم، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، في كل من الزلفي، والغاط، والمجمعة، ورماح، ونوه التنبيه بأن المنطقة قد تشهد – بمشيئة الله – أمطارًا رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، للمزيد (اضغط هنا).

الرياض تتصدر ترند المملكة على “تويتر”.. ومغردون يتفاعلون بالصور والفيديو

وتصدر هاشتاق الرياض الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وشارك مغردون بفيديوهات من كل أنحاء العاصمة، والتي رصدت أمطارًا غزيرة مصحوبة بحبات البرد، وسيول على عدة أماكن أوقفت حركة المرور، للمزيد (اضغط هنا).

بالفيديو.. السيول المتدفقة تصل إلى الرمحية وتجري في حوطة بني تميم

وصلت السيول المتدفقة، الآن، إلى الرمحية شمال شرق الرياض، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط على الرياض منذ الأمس، وأوضح مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول والأودية بحوطة بني تميم والرمحية، للمزيد (اضغط هنا).

موسم الأمطار.. 8 نصائح من “أمن الطرق” لقيادة آمنة

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، 8 نصائح لقائدي المركبات من أجل قيادة آمنة خلال موسم الأمطار، وذلك تزامنًا مع هطول أمطار متفاوتة وجريان سيول بعدة مناطق بالمملكة، للمزيد (اضغط هنا).

بالفيديو.. مشهد رائع لسيول المخواة الجارية بتهامة الباحة

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدًا رائعًا لسيول المخواة الجارية بتهامة الباحة، للمزيد (اضغط هنا).

وكان خبير الطقس د. عبد الله المسند، قد توقع أن تستمر الحالة المطرية الصيفية، وأنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران، وقد تمتد ناحية جنوبي القصيم .

كما نبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق مختلفة من المملكة، خاصة الرياض.