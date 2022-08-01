موسم عنيزة للتمور.. الأسعار متغيرة و”السكرى” يسجل 80 ريالاً للعبوة (صور)

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شهدت ساحة المزادات بموسم عنيزة للتمور 43، الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة مع شركاء التنظيم الاستراتيجيين بلدية عنيزة ومكتب وزارة الزراعة والبيئة والمياه بعنيزة وبقية شركاء النجاح من الجهات المشاركة، اعتدال في أسعار التمور المميزة.

وأوضح رئيس منصة التصدير بالموسم عبدالرحمن محمد الكريدا، أن ثمرة السكري سجلت بدرجاتها الثلاث أسعار جيدة، إذْ بلغ سعر الكرتون الفاخر بوزن 3 كيلو متوسط 80 ريالاً، فيما سجل كرتون الدرجة الثانية لنفس الوزن متوسط 40 ريالاً ومتوسط 20 ريالاً للدرجة الثالثة، والجالكسي بلغ متوسط أسعاره 60 ريالاً وفواخر السكري بلغ متوسط أسعاره 130 ريالاً.

وأشار الكريدا إلى أن السكرية الحمراء وهي ثاني أكثر الأنواع طلبًا في الفترة الحالية، سجلت متوسط أسعار تراوحت بين 25 ريالاً و 40 ريالاً حسب درجة الجودة للعبوة بوزن 3 ك، مضيفاً أن النوايع ويتصدرها البرحي ونبته علي ونبتة راشد والشقراء سجلت جميعها أسعار بمتوسط الـ 20 ريالاً لعبوة زنة 3 ك.

وبين الكريدا أن الأسعار تتغير يوميًا بحسب جودة المعروض وحجم العرض والطلب، والملاحظ منذ الانطلاقة مناسبتها لجميع أطراف السوق.