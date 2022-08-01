يتضمن 4 شروط.. “هيئة الإعلام” تستحدث ترخيصًا لإعلانات المشاهير

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم، أنها قررت استحداث ترخيص لتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق”، تسري أحكامه إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وتجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية، طالبت الهيئة الأفراد ممارسي هذا النشاط بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة “إعلام” قبل تاريخ 1 أكتوبر من العام الجاري.

ودعت الراغبين في الحصول عليه للتقدم بطلبه عبر منصة “إعلام”، مشيرة إلى أن قيمته تبلغ 15 ألف ريال سعودي، لمدة 3 سنوات، حسب “العربية”.

وأكدت أن اللائحة تضمَّنت وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات “بما فيها التصنيف العمري”، كما اشتملت الاشتراطات على الآتي:

1 – وجوب أن تُعرَض الإعلانات من خلال حساب مُسجَّل لدى الهيئة، ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخَّص له.

2 – وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني، سواء بالكتابة أو شفهيًّا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي.

3- التحقق من المنتجات أو الخدمات التي ستُعلَن، وأن تكون مرخَّصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

4 – تسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدَّمة من قِبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت:

1 – مقاطع.

2 – صورًا.

3 – صورًا متحركة.

4 – نصوصًا.

5 – عبارات.