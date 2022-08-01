الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أول مصنع لها خارج الحدود.. سيارات “نيو” الصينية تنطلق نحو أوروبا
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سيارات وأجهزة

أول مصنع لها خارج الحدود.. سيارات “نيو” الصينية تنطلق نحو أوروبا

أول مصنع لها خارج الحدود.. سيارات “نيو” الصينية تنطلق نحو أوروبا
٠٣:٢٢:٢٩ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

تعتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية “نيو” افتتاح أول مصنع لها خارج الصين في دولة المجر في سبتمبر المقبل، بهدف التوسع في تصنيع منتجات السيارات الكهربائية بالسوق الأوروبية.

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وبحسب بيان للشركة، فإن المصنع، والذي يقع بمدينة بيست في المجر، سيعمل على تصنيع وتطوير منتجات الطاقة، مثل محطات تبديل البطاريات، بهدف خدمة المستخدمين الأوروبيين.

تسريع بناء محطات تبديل البطاريات في أوروبا سيكون الشغل الشاغل للشركة، بهدف زيادة مبيعات سياراتها في ألمانيا وهولندا والسويد والدنمارك خلال النصف الثاني من العام.

وتخطط “نيو” لإنشاء 4 آلاف محطة لتبديل البطاريات حول العالم، على أن يكون نحو ربعها داخل الصين.

وتعمل العديد من الشركات الصينية الناشئة على تعزيز تواجدها في السوق العالمي، في ظل الطلب القوي على السيارات الكهربائية حول العالم.

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