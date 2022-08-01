“أرامكو” تستحوذ على أعمال المنتجات العالمية لـ “فالفولين” بـ 2.65 مليار دولار

تواصل – واس:

وقعت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، اليوم، اتفاقية شراء للاستحواذ على فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية “الرمز في بورصة نيويورك: VVV”، (فالفولين غلوبال برودكتس “VGP” أو “في جي بي”)، وذلك بقيمة 2.65 مليار دولار، خاضعة لبعض التعديلات المعتادة المنصوص عليها في اتفاقية الشراء.

وستستفيد أرامكو من شبكة التصنيع والتوزيع القوية التابعة لشركة فالفولين، وشراكاتها القوية مع المستخدمين والموردين، وشهرة علامتها التجارية العالمية التي تمتد 150 عامًا.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو محمد بن يحيى القحطاني، أن قطاع المنتجات العالمية التابع لشركة فالفولين يتوافق تمامًا مع إستراتيجية النمو التي تنتهجها أرامكو فيما يتعلق بزيوت التشحيم لأنها ستضيف قيمة لإنتاجها من زيوت الأساس حول العالم.

وكذلك ستطوّر قدرات أرامكو في البحث والتطوير في هذا المجال، وستمكّنها من الانتفاع بعلاقاتها مع شركات تصنيع المعدات الأصلية، وسيستمر تطوير العلامة التجارية الشهيرة لشركة فالفولين وحضورها العالمي وتوسيع نطاقها تحت إشراف أرامكو.

وبعد إتمام الصفقة، ستركز شركة فالفولين على أعمالها الرائدة في مجال خدمات البيع بالتجزئة في السوق، بما في ذلك تعزيز مسار نموها ونموذج خدماتها، ومن المتوقع أن تستفيد خدمات البيع بالتجزئة من المركز المالي القوي والإستراتيجية الواضحة لتحقيق القيمة، بما في ذلك توسيع نطاق نموذج خدمات الصيانة الوقائية للسيارات ذي المستوى العالمي لمالكي السيارات الكهربائية، والأساطيل مع زيادة عدد السيارات المسجلة.

من جهته، قال كبير الإداريين التنفيذيين في شركة فالفولين سام ميتشيل “يمثّل بيع أعمال المنتجات العالمية المحصلة الناجحة لإستراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق القيمة الكاملة بعيدة المدى لخدمات البيع بالتجزئة، والمنتجات العالمية القوية والمتميّزة، لقد أنشأنا شركتين رائدتين وهما في وضع جيد يتيح لهما مواصلة النجاح مع سعيهما لتحقيق أولوياتهما الإستراتيجية الفردية.

معرباً عن سعادته أن يصبح لفريق الشركة موقع إستراتيجي جديد في أرامكو السعودية، مع تطوير العلامة التجارية لتصبح رائدة في مجال زيوت التشحيم.

وتخضع عملية إتمام الصفقة لشروط الإقفال المعمول بها، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية.