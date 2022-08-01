الصين تهدد: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا اتخذت أمريكا هذه الخطوة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين لن تقف مكتوفة الأيدي إذا قررت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي زيارة تايوان.

وأوضح سلاح الجو الصيني، أن تحليق مقاتلاته حول تايوان والتي وصفها بـ”الجزيرة الثمينة لوطنهم الأم”، تُعزز قدرات بكين على الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وأكد أن لدى الصين الإرادة، والثقة، والقدرة على “حماية سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، ولم يذكر ما إذا كانت مقاتلات بكين قد حلقت حول تايوان مؤخرًا.

واعتادت الصين على إرسال مقاتلاتها إلى المجال الدفاعي الجوي لتايوان، واضعة البلد الديمقراطي المحكوم ذاتيًا وسكانه الـ24 مليون تحت وطأة ضغط عسكري متصاعد.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بدء جولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بينما أكد المتحدث باسم سلاح الجو الصيني، اليوم، أن بكين ستحافظ بحزم على السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.

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وعلى الرغم من تراجع الموقف الأمريكي من زيارة “بيلوسي” رئيسة مجلس النواب الأمريكي لـ تايوان، بعد التهديد الصيني، إلا أن سلاح الجو الصيني أطلق رسالته الخطيرة اليوم، مهددًا أي طائرة تحاول الاقتراب من تايوان.

وأصدر مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بيانًا حول رحلة إلى منطقة “الهند والمحيط الهادئ”، مشيرًا أنها ستشمل زيارات إلى سنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، دون ذكر زيارة محتملة لتايوان.

وكان الرئيس الصيني جين شي بينج، قد حذر نظيره الأمريكي جو بايدن من اللعب بالنار في قضية تايوان، لافتًا إلى أن من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم.

وقبل أيام، أكد الجيش الصيني أنه لن يقف مكتوف اليدين إذا قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بزيارة تايوان، مشيرًا إلى أنه سيتخذ إجراءات حاسمة لكبح التدخل الأجنبي في شؤون الصين الداخلية.

فيما أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن برنامج جولتها الآسيوية دون إشارة إلى تايوان، مؤكدة أن وفد الكونجرس سيعقد اجتماعات لمناقشة المصالح المشتركة في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، دون إشارة إلى تايوان.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان رغم تحذيرات الصين مغامرة عسكرية وسياسية خطيرة.