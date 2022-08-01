الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
قبل 99 عامًا.. سيارة فرنسية قادرة على الدوران ومحاذاة الرصيف عند التوقف (فيديو)
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محليات

قبل 99 عامًا.. سيارة فرنسية قادرة على الدوران ومحاذاة الرصيف عند التوقف (فيديو)

قبل 99 عامًا.. سيارة فرنسية قادرة على الدوران ومحاذاة الرصيف عند التوقف (فيديو)
٠٢:٤٦:٢٤ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

نشرت صفحة “نوادر من التاريخ”، مقطع فيديو لسيارة اخترعها الفرنسيون قبل 99 عامًا.

وأظهر مقطع الفيديو، لقطة من باريس في عام ١٣٤٥هـ – ١٩٢٧م ، حيث أظهر الفرنسيون سيارة تم اختراعها بنوع جديد من العجلات الأمامية، مما يجعل من السهل دوران السيارة ومحاذاتها الرصيف عند التوقف.

ويعد كارل بنز هو أول من صنع سيارة في العالم في عام 1885، ومنذ ذلك الحين ظهرت العشرات من الشركات في محاولة لوضع مكان لأنفسهم في عالم السيارات، لكن القليل من هذه الشركات استطاع البقاء والمنافسة في عالم السيارات، وبقي الأفضل والقادر على المنافسة، وخاصة مع الأخذ في الحسبان أن بداية معظم الشركات كانت عبر تصنيع سيارة أو اثنتين من كل نموذج.

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