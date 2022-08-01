الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. مشهد رائع لسيول المخواة الجارية بتهامة الباحة
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بالفيديو.. مشهد رائع لسيول المخواة الجارية بتهامة الباحة

بالفيديو.. مشهد رائع لسيول المخواة الجارية بتهامة الباحة
٠٢:٢٩:٥٢ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدًا رائعًا لسيول المخواة الجارية بتهامة الباحة.

وأوضحت الفيديوهات المتداولة، والتي تم تصويرها، كيف جرت الأودية والسيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على غامد الزناد في منطقة الباحة وخاصة تهامة.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة والشرقية، والرياض، والقصيم وحائل، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن تستمر الحالة المطرية الصيفية، وأنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران، وقد تمتد ناحية جنوبي القصيم .

فيما أشار خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إلى فرصة تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة لغزيرة، ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقة الرياض والباحة وجازان وعسير والشرقية ونجران والقصيم وعُمان، مع فرصة سيول ورياح مغبرة، وأيام ممطرة ومميزة على العاصمة الرياض ومحافظاتها.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الإحساء الباحة السيول تهامة حالة الطقس مركز الأرصاد

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