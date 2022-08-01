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“عقارات الدولة” تكشف عن قيمة تعويضات الأراضي والأنقاض في أحياء جدة العشوائية
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“عقارات الدولة” تكشف عن قيمة تعويضات الأراضي والأنقاض في أحياء جدة العشوائية

“عقارات الدولة” تكشف عن قيمة تعويضات الأراضي والأنقاض في أحياء جدة العشوائية
٠٢:٣٢:٣٨ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن إجمالي المبلغ المطلوب لصرف تعويضات الأحياء العشوائية بجدة، هو 50 مليار ريال.

وقالت الهيئة، إن تقييم الأراضي قد بلغ 23 مليار ريال تقريبًا، فيما بلغ تقييم الأنقاض 27 مليار ريال، بحسب صحيفة المدينة.

وجاءت أسعار تقييم الأراضي كالتالي :

أقل سعر سكني عشوائي 1200 ريال للمتر المربع.

أعلى سعر سكني عشوائي 1800 ريال للمتر المربع.

أقل سعر سكني منظم 1800 ريال للمتر المربع.

أعلى سعر سكني منظم 2500 ريال للمتر المربع.

أقل سعر تجاري 1600 ريال للمتر المربع.

أعلى سعر تجاري 8000 ريال للمتر المربع.

فيما جاء تقييم الأنقاض كالتالي:

مسلح 1600 ريال للمتر المربع.

شعبي مسلح 1200 ريال للمتر المربع.

شعبي 900 ريال للمتر المربع.

هنجر 800 ريال للتمر المربع.

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لجنة الأحياء العشوائية بجدة تدعو المواطنين لاستكمال إجراءات صرف التعويضات

وبدأت الهيئة العامة لعقارات الدولة بصرف مبالغ التعويضات مع نهاية مارس 2022 على أن تستكمل حتى نهاية ديسمبر 2022 بإجمالي 5 مليارات ريال. فيما تم تخصيص 30 مليار ريال وتحديد مواعيد الصرف تباعًا وفق جدول أُعد لعام 2023 على أن تستكمل كافة مبالغ التعويضات والصرف للمواطنين مع نهاية عام 2024 وبمبلغ 15 مليار ريال.

من جانبها، أكدت لجنة الأحياء العشوائية أنَّ صرف التعويضات لبقية المواطنين سيكون تباعًا على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال الحصر والتقييم، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.

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الاحياء العسوائية الاحياء العشوائية بجدة جدة صرف التعويضات

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