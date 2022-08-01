الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على مواطن لنقله 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
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القبض على مواطن لنقله 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير

القبض على مواطن لنقله 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
٠٢:٠٣:٢٩ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس

ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بقطاع تهامة بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، القبض على مواطن لنقله (14) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (7) من الجنسية الإثيوبية و(6) من الجنسية اليمنية و(1) من الجنسية الصومالية، وضبط بحوزته (3220) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الامن العام النيابة عسير قوة المهمات

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