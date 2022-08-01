“الصحة”: تشكيل لجنة مختصة برصد الممارسات المخالفة في الصحة النفسية

تواصل – فريق التحرير:

ضمن سعي المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لضبط الممارسات والتطبيقات المخالفة في الصحة النفسية ،صدر قرار وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المركز، بتشكيل لجنة من عدة جهات متخصصة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

وأورد بيان المركز، أنه بناء على القرار الوزاري الصادر من وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المركز لتعزيز الصحة النفسية بتشكيل لجنـة الممارسات المهنية والأخلاقيـة في الصحة النفسـيـة مـن عـدد مـن المختصين ممثلي الجهـات الصحية والإدارة العامـة للصحة النفسية والاجتماعيـة بـوزارة الصحة والجمعيـة الـسـعـودية للطـب النفسي والجمعية السعودية لعلم النفس ومؤسسات المجتمع المدني وذلك وفق المهام التالية:

– رصد الممارسات والتطبيقات المخالفة في الصحة النفسية.

– رصـد الممارسات والادعـاءات المخالفـة الصـادرة مـن الممارسين المرخصـين وغير المرخصين.

– التعريف بالممارسات المهنيـة السليمة والقواعـد المهنيـة وبيـان الموقـف العلمي حيال ما يُستجد من ممارسات وتطبيقات.

– متابعـة مـا يـنـشـر فـي وسـائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتمـاعي وتوضيح وجهة النظر العلمية والمهنية حيالها.

– إعداد التقارير الدورية بما يتم والرفع بها لصاحب الصلاحية.

واللجنة وهي تباشر مهامها تسأل الله التوفيـق والـسـداد وتـأمـل مـن الجميع تزويدها بما لديهم مـن ملاحظات أو مقترحـات أو أفكار تسهم في دعم أعمالها وتحقيق الهدف منهـا وذلك على البريد الإلكتروني cpemh@ncmh.org.sa