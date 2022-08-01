القبض على مواطن بحوزته 180 كجم من نبات القات المخدر بجازان

تواصل – واس:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 180 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

ومنذ أسبوعين، تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان من ضبط 30 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر بمحافظة العارضة، وتم استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/12/8 الموافق 2022/7/7 حتى 1443/12/14 الموافق 2022/7/13.

أسفرت عن ضبط 10 آلاف و401 مخالف، منهم 6786 مخالفاً لنظام الإقامة، و2444 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1171 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 203 أشخاص، 31% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و12% من جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 48 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 64 ألفًا و93 وافدًا مخالفًا، منهم 60 ألفًا و483 رجلاً، و3610 نساء.

فيما تمت إحالة 51 ألفًا و721 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3606 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10 آلاف و561 مخالفًا.