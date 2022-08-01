أوكرانيا تُعلن تدمير 4 قواعد عسكرية روسية و 4 مستودعات ذخيرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قيادة أركان الجيش الأوكراني، أنها دمرت 4 قواعد عسكرية و4 مستودعات للذخيرة تابعة لروسيا في قصف لمواقع قواتها في خيرسون وميكولايف.

وأكدت مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا، لافتًا إلى أن السفينة رازوني والتي ترفع علم سيراليون هي أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني باتجاه لبنان.

وأشارت وزارة الدفاع التركية، إلى أن السفينة الأوكرانية التي أبحرت من أوديسا تحمل 26 ألف طن من الذرة وستصل المياه التركية غداً.

وأوضحت أن قواتها رصدت انسحابا لعناصر الجيش الروسي من مناطق سيطر عليها سابقا في مقاطعة زابوروجيا جنوبًا.

فيما كشفت الاستخبارات البريطانية، أن روسيا ستعيد توزيع عدد كبير من قواتها من قطاع شمال دونباس إلى جنوب أوكرانيا

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت منظومتي صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع في خاركيف، مؤكدة أن روسيا أطلقت ما لا يقل عن 20 صاروخا من الأراضي البيلاروسية على شمال أوكرانيا.