“الجوازات” تحث المواطنين على الاستفادة من إصدار وتجديد الجواز عبر “أبشر”

تواصل – واس:

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة “أبشر” من إصدار وتجديد الجواز.

كذلك الاستفادة من الخدمات النوعية بالتعاون مع البريد السعودي “سُبل” لإيصال الوثائق الصادرة عن الجوازات بهدف اختصار الوقت وتوفير الجهد.

وشددت “الجوازات” على المواطنين الراغبين في السفر خارجياً أهمية التأكد من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية على انتهائها.

يذكر أن الخدمات عبر منصة أبشر يتطلب حجز موعد إلكتروني حال الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات في المناطق.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط يكون للفئة العمرية مَن هم أقل من 21 عاما، وأن التجديد لمدة 10 سنوات يكون لمن أتم 21 عامًا فأعلى.

كما حددت رسوم تجديد الجواز بـ 300 ريال لمدة خمس سنوات، و600 ريال لمدة 10 سنوات، مشددة على اشتراط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية ليتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر.