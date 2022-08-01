الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
3 أحكام نهائية في قضية “معنفة جدة”
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3 أحكام نهائية في قضية “معنفة جدة”

3 أحكام نهائية في قضية “معنفة جدة”
٠١:٤٧:١٥ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

صدرت 3 أحكام نهائية تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ”معنفة جدة” والتي تعرضت للضرب من قبل زوجها بأداة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وقال عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي، ترافعت عن المعنفة أمام المحكمة واستطعت الحصول على ثلاثة أحكام قطعية، وفق صحيفة “عكاظ”.

وقضت المحكمة في الحكم الأول بفسخ نكاح المعنفة بلا عوض، كما حصلت على حكمين مماثلين بحضانة أطفالها، وتخصيص نفقة شهرية لأبنائها بمبلغ 650 ريالًا لكل ابن وبنت، بمجموع 5200 ريال، إضافة إلى تخصيص 3200 ريال كسوة العيدين.

وتضمن الحكم الثالث إثبات حضانة الأبناء إلى والدتهم؛ التي اصطلح على تسميتها “معنفة جدة”.

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