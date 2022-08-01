بالصور.. انطلاق مهرجان بريدة للتمور وسط حركة بيع وشراء مثالية

تواصل – واس:

وسط حركة بيع وشراء مثالية، انطلق مهرجان بريدة للتمور اليوم، بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وإشراف إمارة المنطقة، بالشراكة مع أمانة القصيم، وهيئة فنون الطهي والمركز الوطني للنخيل والتمور.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه، أن مهرجان تمور بريدة يحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وأنه يستمر لمدة 30 يوماً، بمدينة التمور ببريدة.

وأضافت أن المهرجان هيأ منظومة متكاملة من الفعاليات والخدمات التي تواكب الحدث، ورسم أبعاداً مثالية ومنظمة لتسويق التمور، كما هيأ مجموعة من البرامج المصاحبة التي تعني بالتمور ومشتقاتها.

وأكدت أن المهرجان يسعى إلى زيادة النطاق التسويقي لتمور المنطقة، وجذب القوة الشرائية وتوسيع دائرتها وتهيئتها للمستهلك والمستثمر وتصديرها داخل المملكة وخارجها.

وأشارت إلى أن أسعار التمور في متناول الجميع، وسط حركة بيع وشراء مثالية مع ما يشهده السوق من تنوع بأصناف التمور والتي تقدر بأكثر من 45 نوعًا، وأن المهرجان يستقطب في كل عام متسوقين وتجار تمور من دول الخليج العربي، ويحظى باهتمام بارز من شرائح المجتمع المتعددة.

يذكر أن مهرجان بريدة للتمور، يُعد أحد أهم الوجهات الاقتصادية للشباب في تجارة التمور وملهماً لهم، وبوابة سانحة للباحثين عن التجارة، وسط جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة وعدد من الأسر المنتجة والحرفيين.