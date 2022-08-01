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بالفيديو.. السيول المتدفقة تصل إلى الرمحية وتجري في حوطة بني تميم
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بالفيديو.. السيول المتدفقة تصل إلى الرمحية وتجري في حوطة بني تميم

بالفيديو.. السيول المتدفقة تصل إلى الرمحية وتجري في حوطة بني تميم
١٢:٠٥:٠٣ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وصلت السيول المتدفقة، الآن، إلى الرمحية شمال شرق الرياض، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط على الرياض منذ الأمس.

وأوضح مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول والأودية بحوطة بني تميم والرمحية، وذلك بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة على شوارع وطرقات ومنازل شرق الرياض.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم وحائل، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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كما توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن تستمر الحالة المطرية الصيفية، وأنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران، وقد تمتد ناحية جنوبي القصيم .

فيما أشار خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إلى فرصة تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من متوسطة لغزيرة ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقة الرياض وجازان وعسير والشرقية ونجران والقصيم وعُمان، مع فرصة سيول ورياح مغبرة، وأيام ممطرة ومميزة على العاصمة الرياض ومحافظاتها.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الإحساء المنطقة الشرقية حالة الطقس مركز الأرصاد

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