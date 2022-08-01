الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لليوم الثاني.. الذهب يواصل استقراره في المملكة ويهبط عالميًا
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اقتصادية

لليوم الثاني.. الذهب يواصل استقراره في المملكة ويهبط عالميًا

لليوم الثاني.. الذهب يواصل استقراره في المملكة ويهبط عالميًا
١٢:١٦:٤٠ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لليوم الثاني على التوالي، استقرت أسعار الذهب، اليوم، في المملكة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 212.56 ريال، أي ما يعادل 56.68 دولار، فيما جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 194.84 ريال/ 51.96 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم نحو 185.99 ريال/ 49.60 دولار، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 159.42 ريال/ 42.51 دولار، وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” نحو 6611.25 ريال/ 1763 دولارًا، وجاء سعر البيع بـ 6615 ريالات/ 1764 دولارًا.

وعالميًا، هبط الذهب في حدود 0.2% إلى مستويات قرب الـ 1775 دولار للأوقية، قبل أن يقلص خسائره وصولا إلى مستويات 1780 دولار للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ارتفع الذهب بنسبة 2.1٪، وهو أعلى مستوى له منذ ارتفاعه بنسبة 4.2٪ خلال الأسبوع المنتهي في 25 فبراير.

واستقرت عقود الذهب الأكثر نشاطًا لشهر ديسمبر على ارتفاع بقيمة 12.60 دولارًا في اليوم عند 1,781.80 دولارًا. وبلغت ذروة الذهب في ديسمبر 1,784.60 دولارًا.

وفي المقابل عمق مؤشر الدولار من تراجعه مبتعدًا عن ذروة 20 عام بعد البيانات الصادمة في الأسبوع الماضي، إلا أن التوقعات بشأن استمرار الزيادة القوية لأسعار الفائدة حالت دونما اتساع تلك التراجعات.

ونزل مؤشر الدولار الآن في حدود 0.25% قرب أدنى مستوى في شهر عند مستويات دون الـ 106 نقطة حيث انخفض إلى 105.6 نقطة بتراجع في حدود 0.3 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية.

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