أول سفينة حبوب أوكرانية تغادر ميناء أوديسا

تواصل- وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر ميناء أوديسا الأوكراني باتجاه إسطنبول محمّلة بـ26 ألف طن من الذرة إلى لبنان.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن سفينة “رازوني” غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان، وينتظر أن تصل إلى إسطنبول الثلاثاء وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

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وأضافت أن السفينة، التي تحمل أكثر من 26 ألف طن من الحبوب، “ستواصل طريقها إلى وجهتها بعد عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول”.

وأشارت إلى أن شحنات أخرى ستتوالى “على طول الممرات البحرية لأن الإجراءات قد أنجزت”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

كانت روسيا وأوكرانيا قد توصلتا لاتفاق بواسطة الأمم المتحدة وتركيا، للبدء في إعادة تصدير الحبوب التي توقفت جرّاء الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي.

ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسطنبول الأسبوع الماضي إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما يهدف الاتفاق إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني وإليها.