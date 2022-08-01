أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
تواصل – فريق التحرير:
نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 1 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8237
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9469
دينار كويتي 12.2289
ريال عماني 9.7390
ريال قطري 1.0297
جنية إسترليني 4.5634
فرنك سويسري 3.9374
بينما يعيش الدولار فترة من الآداء القوى عالميًا منذ بداية العام على وقع زيادات أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفع أمام ثلة من العملات الرئيسة بنحو 10% منذ بداية العام الحالى.
كما تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري رسميًا، مستويات الـ 19 جنيهًا للدولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وفي المقابل سجل سعر بيع اليورو 19.4304 جنيه / يورو، بينما سجل سعر الشراء 19.3087 جنيه / يورو وفقًا لبيانات المركزي المصري، أمس الأحد.