الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
١٢:١٠:١٨ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 1 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8237

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2289

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5634

فرنك سويسري 3.9374

بينما يعيش الدولار فترة من الآداء القوى عالميًا منذ بداية العام على وقع زيادات أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفع أمام ثلة من العملات الرئيسة بنحو 10% منذ بداية العام الحالى.

كما تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري رسميًا، مستويات الـ 19 جنيهًا للدولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وفي المقابل سجل سعر بيع اليورو  19.4304 جنيه / يورو، بينما سجل سعر الشراء 19.3087 جنيه / يورو وفقًا لبيانات المركزي المصري، أمس الأحد.

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