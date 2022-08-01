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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 1 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8237

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2289

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5634

فرنك سويسري 3.9374

بينما يعيش الدولار فترة من الآداء القوى عالميًا منذ بداية العام على وقع زيادات أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفع أمام ثلة من العملات الرئيسة بنحو 10% منذ بداية العام الحالى.

كما تجاوز سعر صرف الأمريكي مقابل الجنيه رسميًا، مستويات الـ 19 جنيهًا للدولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وفي المقابل سجل سعر بيع 19.4304 جنيه / يورو، بينما سجل سعر الشراء 19.3087 جنيه / يورو وفقًا لبيانات المركزي المصري، أمس الأحد.