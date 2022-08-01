رابط التقديم.. وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
– مدير إدارة دعم المهنيين.
* المؤهلات والخبرات:
1 – درجة البكالوريوس في أحد تخصصات العلاقات العامة أو التخصصات الإدارية أو ريادة الأعمال.
2 – خبرة لا تقل عن 5 سنوات، يكون منها سنتين على الأقل من وظيفة ذات طبيعة إشرافية، مع الطلاقة في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
* طريقة التقديم:
– أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2022م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).