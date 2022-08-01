“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2022م بنسبة 0.7%
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2022م بنسبة 0.7%.
وأوضحت الهيئة أن التغير السنوي في مؤشر أسعار العقارات للربع الثاني لعام 2022 ارتفع +0.7% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق.
فيما بلغ التغير الربعي في مؤشر أسعار العقارات، للربع الثاني لعام 2022 +0.3% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.
وجاءت مؤشرات القطاعات الرئيسة للرقم القياسي العام لأسعار العقارات كالآتي:
– القطاع السكني +1.9%.
– القطاع التجاري -1.5%.
– القطاع الزراعي -0.6%.
أما عن مؤشرات القطاع السكني، مقارنة بالربع الأول لعام 2022 فجاءت كالآتي:
– البيوت -0.1%.
– الفلل +3.1%.
– الشق +1.2%.
– الأراضي السكنية +0.5%.
– العمائر السكنية 0.0%.