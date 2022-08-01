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عبر جدارة.. استمرار التقديم على الوظائف التعليمية 1444 والتخصصات المطلوبة

عبر جدارة.. استمرار التقديم على الوظائف التعليمية 1444 والتخصصات المطلوبة
٠٩:٤٦:٤٧ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

لليوم الثاني، تستمر وزارة التعليم في استقبال طلبات التوظيف على وظيفة “معلم ممارس”، منذ أمس الأحد، والتي تنتهي الأحد المقبل الموافق 7 أغسطس 2022م 9/1/1444هــ الساعة 12 صباحًا.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة، يوم السبت 13 أغسطس 2022م.

وسيكون التقديم من خلال نظام “جدارة” ‏الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التخصصات المطلوبة:

– الرياضيات.

– إدارة الأعمال.

– اللغة الإنجليزية.

– الفيزياء.

– الكيمياء.

– الأحياء.

– المهارات الرقمية.

الإدارات التعليمية المستهدفة:

الرياض – الزلفي – المجمعة – العلا – محايل عسير – المخواة – حفر الباطن – عفيف – شقراء – ظهران الجنوب – شرورة – تبوك – حائل – بيشة – المدينة المنورة – جازان.

المنطقة الشرقية – الدوادمي – رجال ألمع – القنفذة – الغاط – عسير – الأفلاج – الجوف – الحوطة والحريق – الخرج – الرس – سراة عبيدة – الحدود الشمالية – القريات – المذنب .

الطائف – البكيرية – الباحة – صبيا – القويعية – الليث – مكة المكرمة – الأحساء – وادي الدواسر – القصيم – نجران – النماص – ينبع – المهد.

خطوات التقديم عبر نظام جدارة:

1- الدخول على منصة جدارة.

2- تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكود التحقق.

3- اختيار عبارة أرغب بالتقديم على وظائف جدارة.

4- إدخال البيانات.

5- تحديد الوظيفة.

6- قراءة الشروط.

7- إدخال البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة.

8- تسجيل الطلب.

شروط التقديم:

– حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص.

– معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم.

– تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم.

– انطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

الهدف من المسابقة:

وتأتي هذه الخطوة للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم.

وكذلك مواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة، ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم.

وذلك تطلعًا لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات، وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.

الكلمات الدلالية:
التعليم جدارة مسابقة التعليم نظام جدارة

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