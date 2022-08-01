شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على جنوب الإحساء صباح اليوم

تواصل – فريق التحرير:

مع ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة الشرقية، وفي أشد أيام الصيف حرًا، تتساقط الأمطار الغزيرة على الإحساء وبعض أجزاء من المنطقة.

وأوضح مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة على شوارع وطرقات ومنازل محافظة الإحساء بالشرقية.

في الوقت نفسه، توقع المركز أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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كما توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن تستمر الحالة المطرية الصيفية، وأنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران، وقد تمتد ناحية جنوبي القصيم .

فيما أشار خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إلى فرصة تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة لغزيرة ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقة الرياض وجازان وعسير والشرقية ونجران والقصيم وعُمان، مع فرصة سيول ورياح مغبرة، وأيام ممطرة ومميزة على العاصمة الرياض ومحافظاتها.